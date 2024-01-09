KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


09 Ocak 2024 23:42
Branş bazında sıralamanın değişmemesi

Ben tds alanında 76 puanla 16k sıralamada bulunuyorum. Yapılan bunca alıma rağmen;

Merkezi alımla yerlesenleri çıkar dediğimde yalnızca 200 kişi öne atıyor. Sıralamanın değişmeme sebebi ösymnin de sitesinde yazdığı gibi yalnızca merkezi alımla yerleşen kişileri çıkarıp büyük ara atamalarda yerleşen kişileri çıkartmaması mıdır? Bilgisi olan ya da daha önce ösym arayıp bilgi alan oldu mu?


ben4453
10 Ocak 2024 00:14

BİR KAÇ AY SONRA GÜNCELLİYOR

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