Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : gubazulsgkc


09 Ocak 2024 23:43
Lojman süresi 5 Yıl mı ?
Arkadaşlar meslek hayatımız boyunca yalnızca toplam 5 yıl süre mi lojmandan faydalanabiliyoruz ?

45Lik Colt
Aday Memur
09 Ocak 2024 23:49

Yeni yönetmeliğe göre lojmanda 5 oturanlar bir daha lojmanda oturamıyor. Ama şöyle bir istisnası var. Eğer bulunduğun birimde lojmana fazla müracaat olmuyor ve lojman daireleri sürekli boş kalıyor ise istekli olman durumunda şartlı olarak oturabiliyorsun. O da şu demek. Eğer ki lojman dolarsa ve daha önce hiç lojmanda oturmamış biri lojmana müracaat ederse sırasıyla en eski lojmancıdan başlamak üzere lojmandan çıkartmaya başlıyorlar.


45Lik Colt
Aday Memur
09 Ocak 2024 23:50

Düzeltme: Sırasıyla yılı lojmanda fazla şartlı oturanlardan çıkarıyorlar.


Bozkurtman
Memur
09 Ocak 2024 23:50
Anladım çok teşekkür ederim :)
45Lik Colt, 43 dk. önce

Yeni yönetmeliğe göre lojmanda 5 oturanlar bir daha lojmanda oturamıyor. Ama şöyle bir istisnası var. Eğer bulunduğun birimde lojmana fazla müracaat olmuyor ve lojman daireleri sürekli boş kalıyor ise istekli olman durumunda şartlı olarak oturabiliyorsun. O da şu demek. Eğer ki lojman dolarsa ve daha önce hiç lojmanda oturmamış biri lojmana müracaat ederse sırasıyla en eski lojmancıdan başlamak üzere lojmandan çıkartmaya başlıyorlar.


seti_van
Aday Memur
09 Ocak 2024 23:58

Başmüdürün korumaları. CB de çalışanlar istediği kadar aturuyor


cimbom6028
Şef
10 Ocak 2024 00:02
görev tahsisli olduğundan oturabilir
seti_van, 34 dk. önce

Başmüdürün korumaları. CB de çalışanlar istediği kadar aturuyor

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