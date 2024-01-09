KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


09 Ocak 2024 23:47
Asem PDF Karakter Sorunu
Başvuru formunu indirince adresim ve yüklediğim belgeler bozuk çıkıyor özellikle ünlü harfler. Nasıl düzeltirim? Sistemsel bir sorun mu anlamadım.

OKYANUSÇİCEĞİ
Aday Memur
10 Ocak 2024 00:01

Yoo normal sen onu bidaha dene


levelup06
Memur
10 Ocak 2024 00:15
Çok fazla programla denedim ama bazı harfler bozuk çıkıyor sertifika isimleri ve adresimdeki sesli kısımlar.
OKYANUSÇİCEĞİ, 31 dk. önce

Yoo normal sen onu bidaha dene


OKYANUSÇİCEĞİ
Aday Memur
10 Ocak 2024 00:17

iptal et balvuruyu bidaha başvur indir bakalım

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Asem PDF Karakter SorunuKKK astasak-jsga suemSınıf Eğitimi

Sözlük

süt reçeli akımı 3 menzil cemaati 5 tekvin 2 kokteyl virüs 1 wooden boy adası 1 Society of the Snow 2023 1 Hala 20 liraya tavuk döner satılan yer 5 Sivilce sıkma videoları 3 rus salatası 4 dolandırıcılık 1

Son Haberler

Denetim elemanlarının harcırahları ne kadar arttı?10 Ocak 2024'ten önemli gündem başlıklarıJandarma ve MİT'ten PKK'ya ortak operasyon: 6 gözaltıBakan Şimşek'ten valilere tasarruf çağrısıAkşener: Biz bu partiyi yancılık yapmak için mi kurduk?

Editörün Seçimi

Her memurun bir maaşı yok oldu.6 aylık toplam kümülatif artış %49,25 oldu.Röportaj Serisi2023 Aralık Ayı EnflasyonuAsgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!