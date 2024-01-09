Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


09 Ocak 2024 23:54
Sözleşmeli İKM den astsubaylığa ya da polisliğe geçiş
Arkadaşlar merhaba lise kpss si ile İKM oldum. Daha sonra önlisans bitirdim ve önlisans KPSS ile astsubay olmak istiyorum. Ya da aynı şekilde pomeme gidip polis. 1 yıl beklemek zorunda mıyım geçmek için yoksa kazandıktan sonra sözleşmemi fesh edip direkt gidebilir miyim? Bilgisi olan cevaplarsa sevinirim

OKYANUSÇİCEĞİ
Aday Memur
09 Ocak 2024 23:56

Sözleşmeliden kadroya bekleme süresi olmuyor diye biliyorum . İstifa et geç ama tabi kurumda biri cevaplarsa daha iyi olur


kingAcr03
09 Ocak 2024 23:57
teşekkür ederim
OKYANUSÇİCEĞİ, 36 dk. önce

Sözleşmeliden kadroya bekleme süresi olmuyor diye biliyorum . İstifa et geç ama tabi kurumda biri cevaplarsa daha iyi olur

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