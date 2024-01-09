Sözleşmeli İKM den astsubaylığa ya da polisliğe geçiş

Arkadaşlar merhaba lise kpss si ile İKM oldum. Daha sonra önlisans bitirdim ve önlisans KPSS ile astsubay olmak istiyorum. Ya da aynı şekilde pomeme gidip polis. 1 yıl beklemek zorunda mıyım geçmek için yoksa kazandıktan sonra sözleşmemi fesh edip direkt gidebilir miyim? Bilgisi olan cevaplarsa sevinirim

Arkadaşlar merhaba lise kpss si ile İKM oldum. Daha sonra önlisans bitirdim ve önlisans KPSS ile astsubay olmak istiyorum. Ya da aynı şekilde pomeme gidip polis. 1 yıl beklemek zorunda mıyım geçmek için yoksa kazandıktan sonra sözleşmemi fesh edip direkt gidebilir miyim? Bilgisi olan cevaplarsa sevinirim