Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : gubazulsgkc


10 Ocak 2024 00:15
Eşi Yurtdışında Çalışan Polis ve Aile Bütünlüğü

Herkese iyi forumlar. Eşimin yurtdışında (ABD İngiltere Almanya) üniversitede eğitim alanında çalışması (öğretim görevlisi gibi hoca yani) durumunda aile bütünlüğünün tesisi durumu nasıl işler bilgisi olanlar varsa bu konuda beni aydınlatırsanız çok sevinirim Abilerim,kardeşlerim. Teşekkürler.

Dipnot: yurtdışına çalışması gereken zorunlu bir süreç durumu söz konusu sonrası kendi isteğine göre Türkiye?ye dönebilir.

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