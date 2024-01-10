Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


10 Ocak 2024 01:47
DHMİ stajyer havacılık bilgi yönetimi uzmanı sağlık kurulu raporu

Merhaba arkadaşlar,

DHMİ aim memurluğu için istenen sağlık kurulu raporunda daha önceden psikiyatri'ye gidilip ilaç kullanıldıysa sağlık raporundan kalıyor muyuz? Askerlik ve özel güvenlik için birçok yazı var forumlarda ve arkadaşlar kalmışlar. DHMİ aim memuriyeti içinde bu durum böyle midir? Bilen, duyan, yaşamış biri lütfen aydınlatabilir mi ?

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