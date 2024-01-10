Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


10 Ocak 2024 07:25
10 Ocak 2024 Ek Derslerin Hala Yatmaması
Güne yine yeniden 'hiçlikle' başladık. havadan daha soğuk olan şey 'hesap durumum'

metal3
Aday Memur
10 Ocak 2024 07:33
kiralardan gelenlerle idare et biraz

Alaimisema1
10 Ocak 2024 08:58

Bitlis'te de yatmadı halen


masummemur
Aday Memur
10 Ocak 2024 09:34

ya yeter, her gün aynı başlığı açmaktan utanmıyor musun ? bizim de yatmadı, kredi kartından ek hesaptan kullanıyoruz, bu kadar ağlamadık . hayır editörler buna niye müsaade ediyor, her gün aynı zırvalık

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