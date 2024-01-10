Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


10 Ocak 2024 10:10
eş durumu ataması
Arkadaşlar tercihler bugün başladı ama erkan görünmüyor acaba ne zaman açılır

Sairvesair
Aday Memur
10 Ocak 2024 10:28
13 ocakta başlayacak

beyazdag06
Aday Memur
10 Ocak 2024 10:30
Haklısınız hocam teşekkür ederim. Gözümden kaçmış
Sairvesair, 2 saat önce
13 ocakta başlayacak
Toplam 2 mesaj

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