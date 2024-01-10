Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


10 Ocak 2024 10:12
Deprem bölgesindeki personelinin fazla çalışma ücretinin ödenmesi (Ana Sayfadaki Haber)

https://www.memurlar.net/haber/1089020/adliye-personeli-deprem-bolgesindeki-fazla-calisma-ucretlerini-alamadi.html

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