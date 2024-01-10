Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : gubazulsgkc


10 Ocak 2024 10:32
Reklam çilesine son, programsız

Telefonda sürekli önünüze gelen reklamları programsız engellemek mümkün. Bunun için telefonda dns ayarlarını özel olarak isaretledikten sonra dns.adguard.com yazarsanız özellikle memurlar netteki ve diğer sitelerdeki reklamlardan kurtulmuş olursunuz.

Veya bu işlemi için linkteki YouTube videosunu izleyerek yapabilirsiniz.

https://youtu.be/waE4pChabe0?si=kLKNW9Ckw9756udO


HedefKPSS2024
Aday Memur
10 Ocak 2024 11:36
Harbi işe yaradı
Toplam 1 mesaj

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