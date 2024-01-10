Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet


10 Ocak 2024 10:59
yerlesme..
konya kadinhanina yerlestigim yazıyor tarim isletmelerinde puantor olarak tigem i aradım internet sayfamizda yayinlanacak dedi evraklar vs anlamadim herhangi bir duyuru yok ben kurumu mu arasam direkt konyayi..yardimci olacak olan varsa sevinirim

Çok Yazılan Konular

Adli sicil kaydi olan birisiyle otelde kalmak memuriyete engel mi?konya eregli turk seker fabrikasi ile balikesir susurluk turk seker fabrikasi becayis isteyen var miatanma süreci Memurluktan 3 Defa istifa sonrası KPSS ile tekrar atanma

Sözlük

İçinden geleni söyle 3 Hala 20 liraya tavuk döner satılan yer 5 Americanish 2021 1 revize etmek 2 reddedilmek 2 Sivilce sıkma videoları 3 Huang Jin Xiong Di 2018 1 oflu ile şeytan 3 cemal süreya 4 kriptik 1

Son Haberler

Cezaevi aracı devrildi 4 jandarma personeli ve 3 hükümlü yaralandıKahta'da en düşük kadrolu maaşı 45 bin TLEn büyük iki Eğitim sendikasından 'öğretmenlerin aşağılanmasına' tepkiBeşiktaş, Jonas Svensson transferini açıkladıRüzgardan elektrik üretiminde rekor

Editörün Seçimi

Her memurun bir maaşı yok oldu.6 aylık toplam kümülatif artış %49,25 oldu.Röportaj Serisi2023 Aralık Ayı EnflasyonuAsgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!