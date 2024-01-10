yerlesme..

konya kadinhanina yerlestigim yazıyor tarim isletmelerinde puantor olarak tigem i aradım internet sayfamizda yayinlanacak dedi evraklar vs anlamadim herhangi bir duyuru yok ben kurumu mu arasam direkt konyayi..yardimci olacak olan varsa sevinirim

konya kadinhanina yerlestigim yazıyor tarim isletmelerinde puantor olarak tigem i aradım internet sayfamizda yayinlanacak dedi evraklar vs anlamadim herhangi bir duyuru yok ben kurumu mu arasam direkt konyayi..yardimci olacak olan varsa sevinirim