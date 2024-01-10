Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


10 Ocak 2024 10:59
Tercih Tarihleri Açıklandı

10-19 ocak arasında ÖSYM web sitesinde tercihlerin başlayacağı açıklandı arkadaşlar hayırlı olsun

https://www.trthaber.com/haber/gundem/aile-ve-sosyal-hizmetler-bakanligindan-2-bin-392-engelli-atamasi-827794.html

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