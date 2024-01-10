duyu kaybı ve çınlama

Arkadaşlar mesleğimin 2. yılında özel harekat başkanlığında eğitim alırken kurs için kulağımda çınlama ve 2020 yılında %30 kadar da duyu kaybı oluşmuştu şuan ne durumda bilmiyorum ilerde hissediyorum ve çınlama sesi daha da arttı şuan nöbet tutuyorum kulübede ve çınlama beni maf ediyor hiç durmuyor beynimin için de bir ses nasıl bir yol izlemeliyim sizce ? değerli görüşlerinizi paylaşırsanız sevinirim.

Arkadaşlar mesleğimin 2. yılında özel harekat başkanlığında eğitim alırken kurs için kulağımda çınlama ve 2020 yılında %30 kadar da duyu kaybı oluşmuştu şuan ne durumda bilmiyorum ilerde hissediyorum ve çınlama sesi daha da arttı şuan nöbet tutuyorum kulübede ve çınlama beni maf ediyor hiç durmuyor beynimin için de bir ses nasıl bir yol izlemeliyim sizce ? değerli görüşlerinizi paylaşırsanız sevinirim.