Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : gubazulsgkc


10 Ocak 2024 11:03
duyu kaybı ve çınlama
Arkadaşlar mesleğimin 2. yılında özel harekat başkanlığında eğitim alırken kurs için kulağımda çınlama ve 2020 yılında %30 kadar da duyu kaybı oluşmuştu şuan ne durumda bilmiyorum ilerde hissediyorum ve çınlama sesi daha da arttı şuan nöbet tutuyorum kulübede ve çınlama beni maf ediyor hiç durmuyor beynimin için de bir ses nasıl bir yol izlemeliyim sizce ? değerli görüşlerinizi paylaşırsanız sevinirim.

Y.ARKAN01
10 Ocak 2024 11:56
öncelikle çok geçmiş olsun beyin MR'ı çektirdin mi eğer MR'da herhangi bir sorun yoksa bu psikolojik olabilir Bir psikiyatriye görün derim

Taribo West
Aday Memur
10 Ocak 2024 12:04
çok sağolun test yaptırdım özel hastenede eğitim araştırmada hepsi elimde mevcut ani işitme kaybı ve çınlama oluştu doktor raporlarında da mevcut ve doktorların ortak kanısı ilerleyecek ve konuşmayı ayırt edemeyecek duruma geleceksin bunun malesef tedavisi ilk olay yaşandığından 48 saat için de müdahale edilirse olur demişti. onu da ogün eğitimde ki meslek büyüklerime söylemiştim dalga geçtiler ne naziksiniz vs vs diyip üstüne düşmedim olaylar bu duruma geldi maalesef ev de huzurumuz da kalmadı artık eşim bir şey söylüyor duymuyorum evin için de bağırması gerekiyor duymam için özellikle sol kulaktan 2-3 kişi o tarafta konuşunca pek anlamıyorum ve duyduklarım çok az şeyler
Y.ARKAN01, 1 saat önce
öncelikle çok geçmiş olsun beyin MR'ı çektirdin mi eğer MR'da herhangi bir sorun yoksa bu psikolojik olabilir Bir psikiyatriye görün derim

Y.ARKAN01
10 Ocak 2024 12:19
dediğim gibi bir de psikiyatriye görün faydasını göreceğinizden eminim Rabbim şifa versin inşallah

Taribo West
Aday Memur
10 Ocak 2024 12:23
çok sağolun teşekkür ederim değerli görüşleriniz için selametle.
Y.ARKAN01, 37 dk. önce
dediğim gibi bir de psikiyatriye görün faydasını göreceğinizden eminim Rabbim şifa versin inşallah
Toplam 4 mesaj

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