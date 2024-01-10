Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


10 Ocak 2024 11:16
GİH Personeline % 75 Ek Zam Geliyor...

Memur, idari bir sisteme bağlı olarak kamu hizmetini yapmakla görevlendirilen meslek grubuna verilen isimdir. Bu tanımın karşılığına uyan tek grup ise GİH sınıfıdır. Akademik personel, Beyaz yakalılar, Mühendisler ise kendi başlarlarına ayrı bir dünyadır çünkü bu gruplar her daim kendilerine ek zam, seyyanen ücret talep ederler, hayatları okumakla geçtiği için GİH sınıfındaki liseli, önlisanslı mezunları pek sevmezler ve küçük görürler. Belki bir gün GİH sınıfı personel için %75 ek zam görüşmeleri başladı gibi bir haber okumak onlarada nasip olur diyerek yaşasın GİH sınıfın gür sesi diyerek hepinizi en derin sevgilerimle selamlıyorum.

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