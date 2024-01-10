Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : gubazulsgkc


10 Ocak 2024 12:06
Gih polis ve ogretmen eş atama

İyi gunler, psikiyatriden dolayi gih olma durumum var polisim, 12 yillik memurum istanbulda sarkimi yaptim, ben gih olursan tayin iste hakkim oldugu soyleniyor ben tayin olursam esim ogretmen kadrolu benim tayin oldugun yere es durumundan tayinle gelebiliyormu esim? Yani kisacasi gih polis ve ogretmen kim kime tabi tayinde ? Birde cok onenli degil ama 5434 emekli sandığına (2/3 derece kademe) tabiyim suanda gih oldugumda 3600 den faydalanabiliyormuyum?

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