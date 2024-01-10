Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : gubazulsgkc


10 Ocak 2024 12:16
Aday Memurken Kpss İle Kazanılan Başka Kuruma Atanmak Mümkün mü?

Merhabalar. Şu an Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak çalışıyorum ve aday memurum asaletim henüz tasdik olmadı. Kpss?den aldığım puan ile Zabıta Memuru olmaya hak kazandım. Süreç tam olarak nasıl ilerliyor? İstifa edip gidebiliyor muyum? Zabıta memuru kadrolu memuriyet bu arada. Yoksa kazanmış olduğum memurluğun Emniyete muvafakatname için yazı yazması mı gerekiyor? Şu an aday memur olduğum için bu başka kuruma atanma konusuna dair tam net bir bilgi bulamadım. Geçişim olur mu olmaz mı? Bu konu hakkında bilgisi olan var mı?


Gebeskaplumbagaa
Aday Memur
10 Ocak 2024 12:29
kardeş bu hayati bilgileri burda sorup iş yapma. personel başkanlığını ara doğru bilgi öğren. burdan öğrendiklerinle yalan yanlış iş yaparsın mağdur olursun

mutsuz17
Daire Başkanı
10 Ocak 2024 12:36

İstifa konuları 657 dmk nun 94 . maddesinde düzenlenmiştir . Aday memur ile kadrolu arasında fark yoktur . İli tarafta kadrolu olduğu için istifa ederek geçmen mümkün değil, emniyetten muvafakatname alıp geçebilirsin. İkinci ihtimal dilekçe verip istifa etmek ( usule uygun) 6 ay bekledikten sonra diğer kadroya geçmek

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