Aday Memurken Kpss İle Kazanılan Başka Kuruma Atanmak Mümkün mü?

Merhabalar. Şu an Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak çalışıyorum ve aday memurum asaletim henüz tasdik olmadı. Kpss?den aldığım puan ile Zabıta Memuru olmaya hak kazandım. Süreç tam olarak nasıl ilerliyor? İstifa edip gidebiliyor muyum? Zabıta memuru kadrolu memuriyet bu arada. Yoksa kazanmış olduğum memurluğun Emniyete muvafakatname için yazı yazması mı gerekiyor? Şu an aday memur olduğum için bu başka kuruma atanma konusuna dair tam net bir bilgi bulamadım. Geçişim olur mu olmaz mı? Bu konu hakkında bilgisi olan var mı?