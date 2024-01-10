Aday Memurken Kpss İle Kazanılan Başka Kuruma Atanmak Mümkün mü?

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Çok Yazılan Konular
İdare Mahkemesi İade Kararı1999-2008 Arası Emeklilik27 Aralık'ta Açığa Alınan MemurlarEmniyet İade olanlar bilgi paylaşımı.Torba yasa ne oldu murat bakan duy biziZor Kullanma Yetkisini İlişkin Sınırın Aşılması 2024 yılı genel atama hakkındaPolise Rapor Vermeyin Talimatı!?Şubat ayı Mazaret atamasıSilahı alınan polis
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Her memurun bir maaşı yok oldu.6 aylık toplam kümülatif artış %49,25 oldu.Röportaj Serisi2023 Aralık Ayı EnflasyonuAsgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!