Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : gubazulsgkc


10 Ocak 2024 12:21
Femur boyun kırığı dilim raporu

iyi çalışmalar devrelerim düşme sonucu kalça kısmında femur boyun kırığı yaşadım geçen yıl ocak ayında 4 adet vida mevcut .bu rahatsızlık hangi dilime giriyor ve nasıl bir yol izlemem gerekiyor bilgisi olan varsa sevininirim.

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