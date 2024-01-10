Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


10 Ocak 2024 12:24
KADEME DERECE ALABİLİRMİYİM

2008.2011 Yılları arasında 3 yıl kamuda döner sermaye üzerinden 3 yıl geçici işçi olarak çalıştım 2015 yılında memur olarak atandım. 241 SKHK. 87. madde kapsamında geçen sigortalı hizmetlerin değerlendirilmesi.konusunda sanırım kademe derece hak aylığı konusunda faydalanabilmem gerekiyor bu konuda bilgi sahibi yardımcı olacak bir arkadaş varmı....

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