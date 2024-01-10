Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


10 Ocak 2024 12:50
Tübitak 2219 Araştırm bursu ile İngiltere

Merhaba,

2219 ile İngiltere'ya giden hocalarımız var ise birkaç soru sormak istiyorum.

-Vize alımında doğrudan konsolosluk üzerinden mi yaptınız, aracı firma üzerinden mi?

-Akademik vize mi alınıyor?

-Eşe ve çocuğa ne vizesi alınıyor?

Teşekkür ederim, iyi çalışmalar.

Çok Yazılan Konular

2023 Ekim Dönemi Doçentlik BaşvurularıTezsiz Yüksek Lisans mezunlarına Akedemisyenlik yoku acilsinDoçent Adayları Hakkında Yapılan Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği İncelemeleriDoçentlik bilim alanları ve anahtar kelimelerde güncellemeYükseköğretim (YÖK,ÜAK,ÖSYM ve Vakıf-Devlet Üniversiteleri) İşlemleri Hukuki Paylaşım PlatformuTüm Akademisyenlerin Desteğiyle "Akademik Zam Elzemdir"08.09.99 sonrası işe başlayan arkadaşlar lütfen destek veriniz. 1 güne 17-20 yıl fark asla olamaz.Memur Olamayacakların MYOda Akademisyen OlmasıUbyt TUBİTAK Ulakbim yayın teşvikDoktor ogretim uyeleri sozlesme magduru olmaya basladi

Sözlük

İçinden geleni söyle 3 İyi geceler sözlük 3 defibrilasyon 1 cemal süreya 4 çatal peçete nezaketi 1 Americanish 2021 1 karmik yeni ay 1 kadınlar erkeklerden daha uzun yaşıyor 1 sheldon cooper 1 Renjiro 6

Son Haberler

Cezaevi aracı devrildi 4 jandarma personeli ve 3 hükümlü yaralandıKahta'da en düşük kadrolu maaşı 45 bin TLEn büyük iki Eğitim sendikasından 'öğretmenlerin aşağılanmasına' tepkiBeşiktaş, Jonas Svensson transferini açıkladıRüzgardan elektrik üretiminde rekor

Editörün Seçimi

Her memurun bir maaşı yok oldu.6 aylık toplam kümülatif artış %49,25 oldu.Röportaj Serisi2023 Aralık Ayı EnflasyonuAsgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!