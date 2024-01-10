KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


10 Ocak 2024 13:12
KPSS Lisans ve Önlisans atamaları farkı

merhaba, üniversite eğitimim halen devam ediyor. kpss'ye girmem ve eğitimimi dondurmam gerek. dolayısı ile gireceğim kpss türü ortaöğretim olacak. farzımisal ben, ortaöğretim türünden yüksek puan aldım. mesela 90 puan ve atandım. lisans bitince girebileceğim kpss'den alınan 60 puan ile atanabileceğim memuriyet, 90 gibi yüksek puan almış olunmasına rağmen daha mı yüksek dereceli veya maaşlıdır?


hsnd
Başbakan Müsteşarı
10 Ocak 2024 13:32

Alacağınız maaş atandığınız hizmet sınıfı ve kadroya göre değişiklik gösterir girdiğiniz sınava göre değil. 90 puan ile ortaöğretimden teknisyen olarak atanan kişi lisanstan memur kadrosuna atanan kişiden daha fazla maaş alabilir kadro hizmet sınıfı nedeniyle. Önemli olan kadrodur.

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