Uzman Öğretmenlik Süreleri

Değerli meslektaşlarım verilen sözler unutuldu resmen. Maaşlar yapıldı arada baya bir makas oluştu uzman,baş ve öğretmen arasında ve maalesef ki bakanlık hiçbir şey yapmıyor bununla ilgili ve yine ne yazık ki yetkili sendika da bu durumla ilgili hiçbir şey yapmıyor. Bizim bir şey yapmamız gerekiyor artık. Günü kurtarayım derdinden sıyrılıp verilen sözlerin tutulması için bir şeyler yapmamız lazım artık. Her ne yapılacaksa yapmaya hazırım yeterki bu konuda birlik olalım. Birlik olalım derken sadece uzman olacaklar değil baş olacaklar da destek vermeli ki sesimiz daha gür çıksın. Ayrıca bunları yazarken hiçbir sendikaya ya da siyasi görüşe karşı olsun diye yazmadım. Tek gayemiz hakkımızı aramak olmalı lütfen gerekli çalışmaları başlatmak için fikrinizi beyan edin ve bir an evvel işe koyulalım.

Değerli meslektaşlarım verilen sözler unutuldu resmen. Maaşlar yapıldı arada baya bir makas oluştu uzman,baş ve öğretmen arasında ve maalesef ki bakanlık hiçbir şey yapmıyor bununla ilgili ve yine ne yazık ki yetkili sendika da bu durumla ilgili hiçbir şey yapmıyor. Bizim bir şey yapmamız gerekiyor artık. Günü kurtarayım derdinden sıyrılıp verilen sözlerin tutulması için bir şeyler yapmamız lazım artık. Her ne yapılacaksa yapmaya hazırım yeterki bu konuda birlik olalım. Birlik olalım derken sadece uzman olacaklar değil baş olacaklar da destek vermeli ki sesimiz daha gür çıksın. Ayrıca bunları yazarken hiçbir sendikaya ya da siyasi görüşe karşı olsun diye yazmadım. Tek gayemiz hakkımızı aramak olmalı lütfen gerekli çalışmaları başlatmak için fikrinizi beyan edin ve bir an evvel işe koyulalım.