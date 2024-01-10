Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


10 Ocak 2024 13:15
Uzman Öğretmenlik Süreleri
Değerli meslektaşlarım verilen sözler unutuldu resmen. Maaşlar yapıldı arada baya bir makas oluştu uzman,baş ve öğretmen arasında ve maalesef ki bakanlık hiçbir şey yapmıyor bununla ilgili ve yine ne yazık ki yetkili sendika da bu durumla ilgili hiçbir şey yapmıyor. Bizim bir şey yapmamız gerekiyor artık. Günü kurtarayım derdinden sıyrılıp verilen sözlerin tutulması için bir şeyler yapmamız lazım artık. Her ne yapılacaksa yapmaya hazırım yeterki bu konuda birlik olalım. Birlik olalım derken sadece uzman olacaklar değil baş olacaklar da destek vermeli ki sesimiz daha gür çıksın. Ayrıca bunları yazarken hiçbir sendikaya ya da siyasi görüşe karşı olsun diye yazmadım. Tek gayemiz hakkımızı aramak olmalı lütfen gerekli çalışmaları başlatmak için fikrinizi beyan edin ve bir an evvel işe koyulalım.

Prettyhatun
Şube Müdürü
10 Ocak 2024 14:11

Ben aylardır yazıyorum başöğretmenlik süresi düşmeli diye, doğru düzgün kimse destek olmuyor, hiç öyle bi istek falan da yok, ben de anlamadım gitti,

Aslında esas mesele şu, şimdi bana kızacaklar ama doğru olan bu, kolay basit bir sınavla herkes aldığı için, sanki havadan gelen bir şey gibi hissettiler o nedenle değersiz görüldü

Ben yüksek lisansım olduğu için kıymetini biliyorum bence sınav zor biliyorum, şimdi herkes kuzacak ama gerçek bu


Prettyhatun
Şube Müdürü
10 Ocak 2024 14:12

Bence sınav zor olmalı demek istedim, cümle kaymış yazarken

Prettyhatun, 2 saat önce

Ben aylardır yazıyorum başöğretmenlik süresi düşmeli diye, doğru düzgün kimse destek olmuyor, hiç öyle bi istek falan da yok, ben de anlamadım gitti,

Aslında esas mesele şu, şimdi bana kızacaklar ama doğru olan bu, kolay basit bir sınavla herkes aldığı için, sanki havadan gelen bir şey gibi hissettiler o nedenle değersiz görüldü

Ben yüksek lisansım olduğu için kıymetini biliyorum bence sınav zor biliyorum, şimdi herkes kuzacak ama gerçek bu


şaşkın tarihçi
Genel Müdür
10 Ocak 2024 14:32
1000 lira için sınava mı girilir yaa , alsak ne olur almasak ne olur diyen yeni başlayan arkadaşlar aradaki maaş farkının 4000 lirayı geçmesiyle( başöğretmenleri hiç saymıyorum) bizim okullarda da homurdanmaya başladılar. süreler 7-15 yapılmalı bence de.
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