Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : gubazulsgkc


10 Ocak 2024 13:21
KADEME DERECE ALABİLİYORMUYUZ ?

2008.2011 Yılları arasında 3 yıl kamuda döner sermaye üzerinden 3 yıl geçici işçi olarak çalıştım 2015 yılında memur olarak atandım. 241 SKHK. 87. madde kapsamında geçen sigortalı hizmetlerin değerlendirilmesi.konusunda sanırım kademe derece hak aylığı konusunda faydalanabilmem gerekiyor bu konuda bilgi sahibi yardımcı olacak bir arkadaş varmı yada aynı durumda olup faydalanabilen ....

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