Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


10 Ocak 2024 14:06
"Mesleğini biliyor musunuz" öğretmen

Habertürk ekranlarında da 'Açık ve Net' programında gündem yerel seçimler oldu.

Çok sayıda konuğun olduğu programda skandal bir açıklama tepki çekti.

Konuklardan biri de CHP Ankara Milletvekili Murat Emir'di.

Başkent için isimler tartışılırken gazeteci Nagehan Alçı, "Ankara için genç bir isim üzerinde duruluyor. Kahramankazan Belediye Başkanı..." yorumunda bulundu.

"MESLEĞİNİ BİLİYOR MUSUNUZ? ÖĞRETMEN..."

Emir ise Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'u kastederek, "Sizinle bahse girerim ihtimal o. Kazan da benim seçim bölgem. Mesleğini biliyor musunuz Kazan Belediye Başkanının? Öğretmen." şeklinde küçümseyici ifadeler kullandı.


el7bi8gü9
Aday Memur
10 Ocak 2024 15:36

böyle bir söz söylediğinde kendisini mahçup olunacak bir duruma düşeceğini dahi hesap edemeyen bir adam dahi bir kişi hakkında olumsuz algı oluşturmak için öğretmen ünvanını kullanıyor demek ki toplumda öğretmenler hakkında olan olumsuz algıdan istifade etmek istiyor.

bu olumsuz algının sebei şöyle

1 okumak yani eğitim 2 şeyden uzaklaşmış bir para iki ahlak.

yani okumayan birisi okuyandan çok daha zengin olabiliyor.

aynı zamanda okuyan birisi doktor olup göz organından retina çalabiliyor veya savcı olup eşini çeviren trafik polisini gece mahkemeye çıkartıp kendisini ve çıkardığı mahkemenin başkanı olmak üzere tüm hukuk camiasını rezil edecek kararlar aldırtabiliyor.

okuyanın para kazanmasını istiyorsak hayatta işe yarayacak şeyler öğreteceğiz.

okuyan ahlaklı iyi biri olsun istiyorsak gençlere Allah korkusu ve Allah sevgisinden bahsedeceğiz. hem böyle olursa okulda bu kadar ulvi bir şey öğrenen kişi ve ailesi hayatı boyunca hem okula hem öğretmenine manevi bir bağ ile saygı duyar.

ben kızım lise çağında olursa hem ahirette hem dünyada onu bahtiyar edecek şeyler öğreneceği evrende olan şeyleri yapanın Allah olduğunu öğrendiği, karma eğitimin olmadığı, disiplin kurallarına uymazsa atılacağı ama mezun olursa donanımlı bir kişi olarak mezun olacağı bir okula yollamak istiyorum. Böyle bir okul olursa yollarım böyle bir okul olmazsa şuan ki gibi bir okula gitmesinin de bir yararı olacağını düşünmüyorum.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

8 Ocak 2024 Ek Dersler Hala Yatmadı.İlkokul hariç(1-5) okula devam zorunluluğu kaldırılmalı mı?9 Ocak 2024 Ek Dersler Hala Yatmadı10 Ocak 2024 Ek Derslerin Hala YatmamasıAkape tarihinin gelmiş gecmiş en başarısız Eğitim Bakanı sizce hangisi?Yeni öğretmen emeklisiyim 8000 tl maaş bağlandı, şoktayım.Ders saatleri 30 dk olsun. Haftalık ders sayısı azalsınSaglik mazeret tayini basvurum kabul edildi ama?Yönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Ek dersten haber var

Sözlük

günün sözü 2 kardeşleri karıştırmaları 2 reddedilmek 1 Pideli köfte 3 ek dersimiz 3 evde kullanılmayan eski eşyalar 7 Sivilce sıkma videoları 3 foley 1 alan ritchson 1 güney ışıkları 1

Son Haberler

MİT Başkanı Kalın: Haksız hiçbir eylem karşılıksız bırakılmayacakBakan Tunç: 1 milyon 581 bin 370 dosya uzlaşma ile sonuçlandıEKPSS puanı ve kura ile yerleştirme için tercih alınacakErzurum'da FETÖ üyesi ihraç öğretmen yakalandıMeteoroloji'den Doğu Anadolu için yoğun kar uyarısı

Editörün Seçimi

Her memurun bir maaşı yok oldu.6 aylık toplam kümülatif artış %49,25 oldu.Röportaj Serisi2023 Aralık Ayı EnflasyonuAsgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!