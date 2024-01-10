"Mesleğini biliyor musunuz" öğretmen

böyle bir söz söylediğinde kendisini mahçup olunacak bir duruma düşeceğini dahi hesap edemeyen bir adam dahi bir kişi hakkında olumsuz algı oluşturmak için öğretmen ünvanını kullanıyor demek ki toplumda öğretmenler hakkında olan olumsuz algıdan istifade etmek istiyor.

bu olumsuz algının sebei şöyle

1 okumak yani eğitim 2 şeyden uzaklaşmış bir para iki ahlak.

yani okumayan birisi okuyandan çok daha zengin olabiliyor.

aynı zamanda okuyan birisi doktor olup göz organından retina çalabiliyor veya savcı olup eşini çeviren trafik polisini gece mahkemeye çıkartıp kendisini ve çıkardığı mahkemenin başkanı olmak üzere tüm hukuk camiasını rezil edecek kararlar aldırtabiliyor.

okuyanın para kazanmasını istiyorsak hayatta işe yarayacak şeyler öğreteceğiz.

okuyan ahlaklı iyi biri olsun istiyorsak gençlere Allah korkusu ve Allah sevgisinden bahsedeceğiz. hem böyle olursa okulda bu kadar ulvi bir şey öğrenen kişi ve ailesi hayatı boyunca hem okula hem öğretmenine manevi bir bağ ile saygı duyar.

ben kızım lise çağında olursa hem ahirette hem dünyada onu bahtiyar edecek şeyler öğreneceği evrende olan şeyleri yapanın Allah olduğunu öğrendiği, karma eğitimin olmadığı, disiplin kurallarına uymazsa atılacağı ama mezun olursa donanımlı bir kişi olarak mezun olacağı bir okula yollamak istiyorum. Böyle bir okul olursa yollarım böyle bir okul olmazsa şuan ki gibi bir okula gitmesinin de bir yararı olacağını düşünmüyorum.