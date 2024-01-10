Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


10 Ocak 2024 14:12
Şeker Fabrikalarına Atananlar

Şeker Fabrikalarına atanan arkadaşlar merak ettikleri sorular için telegram grubuna katılabilirler link:

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