Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


10 Ocak 2024 14:29
Veteriner hekimlerin müdürlük kadrosuna geçmesi

Görevde yükselme sınavı ile müdür kadrosuna geçen veteriner hekimler ek ödemede müdürlerin ek ödeme puanından mı yoksa veteriner hekimlerin ek ödeme puanından mı faydalanır? İyi çalışmalar.

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