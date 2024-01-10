Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


10 Ocak 2024 14:44
Eş durumu

Merhaba arkadaşlar temmuz 2024 itibariyle 4 senemi dolduruyorum .ocak ayında iller arasi tercihle samsundan Adana'ya tayin olucam Allah izin verirse. Esim ocak 2024 itibariyle 3 yilini doldurmuş oluyor es durumu tayini yapabilmemiz için bir engel var mi ? Bilgisi olan arkadaşlar yardım edebilir mii?


ergotearapi80
Aday Memur
10 Ocak 2024 14:49

Eşimde bende secimden once kadroya gectik bu arada..

Toplam 1 mesaj

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