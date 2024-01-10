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Editörler : Lanet


10 Ocak 2024 14:49
Tokat

Tokat

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Ne ola ki el kaldırırsın be kardeşim o eş

Çocuk terbiyesinde de el ağırdır be kardeş

Hiç etmesen bu işi kaş çatman bile yetecek

Evlat celaline bile itibar mı edecek

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Bende söz bitti bu şiir de, kıymayasın ona

Evlat hatrın bilinecek ki baba bilinecek

Kasri Arifan Camiinde Aşkın Sultanıdır

Tepeören Tuzla?da Nakşibendi Tarikatıdır

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Meczup Barış

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