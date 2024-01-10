KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


10 Ocak 2024 15:24
Atanan arkadaşlara hayırlı olsun

Arkadaşlar sanırım Kpss merkezi atama süreci bitti atanan herkese hayırlı olsun

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