Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


10 Ocak 2024 15:28
Teknik Şef olan Mühendislere niçin +20 ek ödeme puan verilmedi? Sesimizi duyuralım.

Teknik Şef olan Mühendislere niçin +20 ek ödeme puan verilmedi? Sesimizi duyuralım. Diplomamız niçin yok sayılmaktadır??

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