GSB sözleşmeli personel mi? Ticaret bakanlığı kadrolu memurluk mu?

gsb ticaretten cok daha iyidir umarım pisman olmazsiniz kadroya zaten 3 yıl sonra gececektiniz tek fark yapacaginiz is ne maas artisi var ne de baska birsey

gsb ticaretten cok daha iyidir umarım pisman olmazsiniz kadroya zaten 3 yıl sonra gececektiniz tek fark yapacaginiz is ne maas artisi var ne de baska birsey