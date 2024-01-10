KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


10 Ocak 2024 15:48
GSB sözleşmeli personel mi? Ticaret bakanlığı kadrolu memurluk mu?

Gençlik ve Spor Bakanlığında sözleşmeli çalışıyorum spor aktiviteleri, programları olduğunda ek ücret alıyoruz şimdi Ticaret Bakanlığı il Müdürlüğüne (taşra) atandım ancak GSB'de ki gibi ek ücret alabiliyor muyuz orada bunı bişen var mı??


Ali Can1919
Aday Memur
10 Ocak 2024 15:49

Bunu bilen var mı??


Ali Can1919
Aday Memur
10 Ocak 2024 15:56

Bi de gsb de yemek yok ticaret de var mı


Kpsbirincisi
Daire Başkanı
10 Ocak 2024 16:11

Mehmet şeker koş koş senin atanamamanın sebeplerinden birini buldum.


Kpsbirincisi
Daire Başkanı
10 Ocak 2024 16:12

Mahsuru yoksa sorabilir miyim Gsb den neden ticarete gectiniz acaba şehir için mi ?


Ali Can1919
Aday Memur
10 Ocak 2024 16:15

Gsb sözleşmeli ticaret kadrolu hem de neden ki ticaret gsb den daha iyi değil mi

Kpsbirincisi, 2 saat önce

Mahsuru yoksa sorabilir miyim Gsb den neden ticarete gectiniz acaba şehir için mi ?


Ali Can1919
Aday Memur
10 Ocak 2024 16:17

Arkadaş sözleşmelideyim ticaret kadrolu onun için seçtik

Kpsbirincisi, 2 saat önce

Mehmet şeker koş koş senin atanamamanın sebeplerinden birini buldum.


Krupiye
Aday Memur
10 Ocak 2024 16:26

ek ücret yok, yemek yok.


turasas2022
Memur
10 Ocak 2024 16:30
gsb ticaretten cok daha iyidir umarım pisman olmazsiniz kadroya zaten 3 yıl sonra gececektiniz tek fark yapacaginiz is ne maas artisi var ne de baska birsey

Kpsbirincisi
Daire Başkanı
10 Ocak 2024 17:03

Genelde böyle bencilce daldan dala atlayanların gittikleri yerden memnun olduklarını pek görmedim. Her gittikleri yerde başka arayışlara giriyorlar

turasas2022, 2 saat önce
gsb ticaretten cok daha iyidir umarım pisman olmazsiniz kadroya zaten 3 yıl sonra gececektiniz tek fark yapacaginiz is ne maas artisi var ne de baska birsey

OKYANUSÇİCEĞİ
Aday Memur
10 Ocak 2024 17:19

oo aklın yolu bir

Kpsbirincisi, 1 saat önce

Genelde böyle bencilce daldan dala atlayanların gittikleri yerden memnun olduklarını pek görmedim. Her gittikleri yerde başka arayışlara giriyorlar


Ali Can1919
Aday Memur
10 Ocak 2024 17:20

Bence senin kimseye bencil deme hakkın yok ben misal 85 almışım sen 75 almışsın ben istediğim gibi tercih yaparım ben günde 10 saat ders çalışırken sen geziyor ve 75 alıyorsan bunu kendine sormalısın puanını alan insanların istediği yeri istediği zaman yazma hakkı var 85 alan adam niye tercih yaptı diyeceğine git çalış 86 al 85 alanın önüne geç

Kpsbirincisi, 1 saat önce

Genelde böyle bencilce daldan dala atlayanların gittikleri yerden memnun olduklarını pek görmedim. Her gittikleri yerde başka arayışlara giriyorlar


turasas2022
Memur
10 Ocak 2024 17:20
malesef hicbir yer tam anlamiyla beklentilerimizi karsilayamaz bence cunku insanin oldugu yerde bir sekilde sorun oluyor ben de suan cok mutlu degilim calistigim yerde ama daha iyisini bekliyorum calisma sarti maasi vs
Kpsbirincisi, 1 saat önce

Genelde böyle bencilce daldan dala atlayanların gittikleri yerden memnun olduklarını pek görmedim. Her gittikleri yerde başka arayışlara giriyorlar


OKYANUSÇİCEĞİ
Aday Memur
10 Ocak 2024 17:21

bana der ama her soruya atlar kendisi ama orda puandan söz etmiyodu .zaten sıkıntı bu kuralın değişmemesi burda istediğin kadar şikayet et

Ali Can1919, 59 dk. önce

Bence senin kimseye bencil deme hakkın yok ben misal 85 almışım sen 75 almışsın ben istediğim gibi tercih yaparım ben günde 10 saat ders çalışırken sen geziyor ve 75 alıyorsan bunu kendine sormalısın puanını alan insanların istediği yeri istediği zaman yazma hakkı var 85 alan adam niye tercih yaptı diyeceğine git çalış 86 al 85 alanın önüne geç


OKYANUSÇİCEĞİ
Aday Memur
10 Ocak 2024 17:22

seninde kadro yakacağını düşündükleriiçin bayağı yorum gelmişti turasas

turasas2022, 59 dk. önce
malesef hicbir yer tam anlamiyla beklentilerimizi karsilayamaz bence cunku insanin oldugu yerde bir sekilde sorun oluyor ben de suan cok mutlu degilim calistigim yerde ama daha iyisini bekliyorum calisma sarti maasi vs

turasas2022
Memur
10 Ocak 2024 17:22
bu konuda sonuna kadar haklisiniz ama bosuna kendinizi yormayin cunku bunlar anlamiyor kendileri 80 ustu alsalar simdiye 10 kere kurum degismislerdi bir tane gormedim 80 85 puan alip hak yiyorsunuz diye ahlak dersi vermeye calisan hepsi 80 alti alanlar
Ali Can1919, 59 dk. önce

Bence senin kimseye bencil deme hakkın yok ben misal 85 almışım sen 75 almışsın ben istediğim gibi tercih yaparım ben günde 10 saat ders çalışırken sen geziyor ve 75 alıyorsan bunu kendine sormalısın puanını alan insanların istediği yeri istediği zaman yazma hakkı var 85 alan adam niye tercih yaptı diyeceğine git çalış 86 al 85 alanın önüne geç


OKYANUSÇİCEĞİ
Aday Memur
10 Ocak 2024 17:24

aslında alımlar yedekli olsa bu kadar sorun olmazdı hem puanı yüksek olan iyi yere geçerdi hemde yedekte olana sıra gelirdi ama böyle yumağa döndü

turasas2022, 57 dk. önce
bu konuda sonuna kadar haklisiniz ama bosuna kendinizi yormayin cunku bunlar anlamiyor kendileri 80 ustu alsalar simdiye 10 kere kurum degismislerdi bir tane gormedim 80 85 puan alip hak yiyorsunuz diye ahlak dersi vermeye calisan hepsi 80 alti alanlar

Kpsbirincisi
Daire Başkanı
10 Ocak 2024 17:56

Valla ben atandim zaten 2020 puaniyla. Senin hayal edemeyeceğin bir puan aldım, 1 yıl istediğim yer açılsın diye tercih yapmadım, istediğim yere gidebilecek puanım vardı atanana kadar surdsn 3 5 ay maas alayim diyebilirdim. Ama tek ve ilk tercihime atandım cok memnunum Allaha şükür.

Ali Can1919, 59 dk. önce

Bence senin kimseye bencil deme hakkın yok ben misal 85 almışım sen 75 almışsın ben istediğim gibi tercih yaparım ben günde 10 saat ders çalışırken sen geziyor ve 75 alıyorsan bunu kendine sormalısın puanını alan insanların istediği yeri istediği zaman yazma hakkı var 85 alan adam niye tercih yaptı diyeceğine git çalış 86 al 85 alanın önüne geç

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