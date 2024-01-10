Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


10 Ocak 2024 15:50
Engelli psikolog tayin hakkı?

Merhaba, ben yüzde 80 ortopedik engele sahibim. Adana'da ailemle birlikte yaşıyorum. Bu sene psikoloji bölümünden mezun oldum. Bugün ekpss tercih kılavuzu açıklandı ve sağlık bakanlığının 5 psikolog kadrosu açtığını gördüm, ancak bunlar Adana'da değil başka şehirlerde. Bu kadroları yazıp kazandığım durumda göreve başlamadan engel durumumdan dolayı Adana'ya tayinimi alabilir miyim, bu konuda bilgi verebilecek var mı?

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