KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


10 Ocak 2024 16:01
Nükleer Düzenleme Kurumu Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Bilgi Verir misiniz?

Merhaba, e devlet üzerinden VHKİ ilanına başvurmak istiyorum fakat kurum hakkında herhangi bir bilgim yok. Kurumda çalışan arkadaşlar bilgi verirse çok sevinirim. Çalışma şartları ve genel kurum özellikleri nasıl, VHKİ maaşları ne durumda? Şuanda bir kitte çalışıyorum geçiş yapmaya değer mi yardımcı olur musunuz?

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