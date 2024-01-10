Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


10 Ocak 2024 16:08
Aylıksız izinde kademe ilerlemesi

Merhaba arkadaşlar,

Aylıksız izinde geçirilen sürede kademe ilerlemesi yapılıyor mu? DMK 108'de bu konu açıklanmamış.

Teşekkürler.


sinelt
Genel Müdür
10 Ocak 2024 16:37
Yapılmıyor hocam. Ben izindeydim 4 aydır. Aralıkta yapılması gerekiyodu. Yapılmamış.
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

İlkokul hariç(1-5) okula devam zorunluluğu kaldırılmalı mı?8 Ocak 2024 Ek Dersler Hala Yatmadı.10 Ocak 2024 Ek Derslerin Hala YatmamasıYeni öğretmen emeklisiyim 8000 tl maaş bağlandı, şoktayım.Akape tarihinin gelmiş gecmiş en başarısız Eğitim Bakanı sizce hangisi?9 Ocak 2024 Ek Dersler Hala YatmadıDers saatleri 30 dk olsun. Haftalık ders sayısı azalsınSaglik mazeret tayini basvurum kabul edildi ama?Yönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Ek dersten haber var

Sözlük

kadınlar erkeklerden daha uzun yaşıyor 1 sümer kabartmalarındaki çantalar 5 wooden boy adası 1 Renjiro 2 yeni zelanda 2 Pazar Sabahlarına TRT'nin Kovboy Filmleri 5 Atatürk 1881 1919 2023 1 yanardağ 1 kazma 1 kriptik 1

Son Haberler

Çanakkale'de yarın taşımalı eğitime ara verilecekŞırnak'ta Gabar Dağı bölgesi 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildiDolar günü yükselişle kapattıGelinini öldürüp, cesedini yakmaya çalışan kayınpeder için karar çıktıPençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 terörist etkisi hale getirildi

Editörün Seçimi

Her memurun bir maaşı yok oldu.6 aylık toplam kümülatif artış %49,25 oldu.Röportaj Serisi2023 Aralık Ayı EnflasyonuAsgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!