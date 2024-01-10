Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : gubazulsgkc


10 Ocak 2024 16:16
özel sektör eş gih?
eşi özelde olup gih için dilekçe vererek olumlu alan meslektaşım oldu mu ?

Joplu Çoban
Memur
10 Ocak 2024 16:38
şuan çok fazla örneği çok yakın arkadaşlarım geçti 3 yıl çalışma şartı sağlıyorsa direk kabul ediyorlar

Alfa26
Aday Memur
10 Ocak 2024 17:15
3 yıl özel sektörde 1 yerde çalışıyorsa şartları karşılıyor mu ?
Joplu Çoban, 2 saat önce
şuan çok fazla örneği çok yakın arkadaşlarım geçti 3 yıl çalışma şartı sağlıyorsa direk kabul ediyorlar
Toplam 2 mesaj

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