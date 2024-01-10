Arkadaşlar merhaba bebeği özel çocuk olan bir babayım. Memleketten uzak bir yerde eşim ile birlikte ikamet ediyoruz. Eşim çocuğa tek bakmakta çok zorlanıyor, ben kendisine mesai saatleri dışında yardımcı olmaya çalışıyorum. Seçim sürecinde ek görevler ve maç görevlerinden muaf olabilmek için kızıma verilen rapor yeterli mi acaba? Rapor iş görüyorsa nasıl bir yol izlemeliyim? Not:Çocuğuma verilen rapor yüzde doksan ve üzeri ökgv'dir

Arkadaşlar merhaba bebeği özel çocuk olan bir babayım. Memleketten uzak bir yerde eşim ile birlikte ikamet ediyoruz. Eşim çocuğa tek bakmakta çok zorlanıyor, ben kendisine mesai saatleri dışında yardımcı olmaya çalışıyorum. Seçim sürecinde ek görevler ve maç görevlerinden muaf olabilmek için kızıma verilen rapor yeterli mi acaba? Rapor iş görüyorsa nasıl bir yol izlemeliyim? Not:Çocuğuma verilen rapor yüzde doksan ve üzeri ökgv'dir