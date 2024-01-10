Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : gubazulsgkc


10 Ocak 2024 16:28
Özel Çocuk
Arkadaşlar merhaba bebeği özel çocuk olan bir babayım. Memleketten uzak bir yerde eşim ile birlikte ikamet ediyoruz. Eşim çocuğa tek bakmakta çok zorlanıyor, ben kendisine mesai saatleri dışında yardımcı olmaya çalışıyorum. Seçim sürecinde ek görevler ve maç görevlerinden muaf olabilmek için kızıma verilen rapor yeterli mi acaba? Rapor iş görüyorsa nasıl bir yol izlemeliyim? Not:Çocuğuma verilen rapor yüzde doksan ve üzeri ökgv'dir

Joplu Çoban
Memur
10 Ocak 2024 16:37
tam emin olmamakla birlikte özel duruma istinaden 8-5 çalışırsın haftasonu görev olmaz bunun çok örneği var ancak teknik kısmı bilene danışmalısın.Hatta şark muafiyeti var diye biliyorum
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade Kararı1999-2008 Arası Emeklilik27 Aralık'ta Açığa Alınan MemurlarEmniyet İade olanlar bilgi paylaşımı.Zor Kullanma Yetkisini İlişkin Sınırın Aşılması Torba yasa ne oldu murat bakan duy biziŞubat ayı Mazaret ataması2024 yılı genel atama hakkındaPolise Rapor Vermeyin Talimatı!?Silahı alınan polis

Sözlük

kavanozdan abajur yapmak 1 Americanish 2021 1 12 asker şehidimiz 1 Renjiro 2 içimden gelenler 2 casusluk 2 temadi 1 şantaj 3 wooden boy adası 1 Pideli köfte 3

Son Haberler

Çanakkale'de yarın taşımalı eğitime ara verilecekŞırnak'ta Gabar Dağı bölgesi 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildiDolar günü yükselişle kapattıGelinini öldürüp, cesedini yakmaya çalışan kayınpeder için karar çıktıPençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 terörist etkisi hale getirildi

Editörün Seçimi

Her memurun bir maaşı yok oldu.6 aylık toplam kümülatif artış %49,25 oldu.Röportaj Serisi2023 Aralık Ayı EnflasyonuAsgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!