Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : gubazulsgkc


10 Ocak 2024 16:32
Polsan temettü

7 yıllık Polsan üyesiyim temetu ne kadar olur sizce bu yıl


fightergold
Aday Memur
10 Ocak 2024 17:29

20 bin civarı bekliyorum ben bu yılki temettüyü

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