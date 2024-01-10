Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


10 Ocak 2024 16:55
Yeni yapılan Konya ceza evi kampüsü

Konya tatlıcak mevkisine yapılan cezaevlerinin durumu hakkında bilgisi olan var mı? Resmi site de 30 Ağustos'ta teslim tarihi gösteriyor ama yetiştirilebilir mı bu sene içerisinde

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