KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


10 Ocak 2024 17:40
GSB gençlik çalışanı Zonguldak kaç puanla seçtiniz ?

GSB gençlik çalışanı Zonguldak kaç puanla seçtiniz ?


Kpsbirincisi
Daire Başkanı
10 Ocak 2024 17:53

88.64


OKYANUSÇİCEĞİ
Aday Memur
10 Ocak 2024 18:03

niye seçiyon

Kpsbirincisi, 27 dk. önce

88.64

Toplam 2 mesaj

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