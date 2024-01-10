Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


10 Ocak 2024 17:50
4 b den 4 b geçiş

Gsb de destek personeliyim 21 kasımdan beri çalışıyorum aile bakanlığı ögg kazandım geçiş yapabilir miyim

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