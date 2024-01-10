Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


10 Ocak 2024 17:54
vergi dilimi
Merhaba en düşük memur maaşı, nekadar vergi dilimine girer,PARA OLARAK ANLATILMADIĞI SÜRECE ANLAMAYAN BİR MALIM BEN

impostor
Şef
10 Ocak 2024 18:04

Memur taban aylıkları çok düşük, geçen sene en düşük memur maaşı hiç dilime girmedi diye biliyorum. Bu sene eğer temmuzda gerçekten asgariye zam yapmazlarsa belki temmuzdan sonra girilir.

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