Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


10 Ocak 2024 17:56
Tmo

Mrb ben tmo ya ziraat mühendısı olarak atandım 3 yıl sonra tarım müdürlüğüne gecebılırmıyım bıde maaşım ne kadar tarım bakanlıgına bağlı ziraat mühendısınden düşük mü olucak

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