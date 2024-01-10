Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


10 Ocak 2024 17:56
Puan ve Sıralama Çelişkisi

Merhabalar, Bilgisayar Mühendisiyim. 2023 alımında Bilgisayar Müh. 71 puan ile kapatmış. Benim 81 puanım var ve geçen senelerde başvuru yapmamıştım.

ÖSYM'den bakınca branş bazında sıralamada yetleşenleri çıkınca 25. görünüyorum. Puanların bu denli aşağıya inmiş olup, benim 25. sıırada olmam garip değil mi?

Ek olarak sadece bilgisayar mühendisi kadrosu 9 kişi açılmış. Kültür Bakanlığı ise 20 mğhendis alacakmış. Sizce yerleşir miyim?

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