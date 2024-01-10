Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


10 Ocak 2024 18:01
Yıllık izin/ceza süresi

arkadaşlar merhaba, ben şuan bulunduğum 4bden istifa edip atandığım kadrolu kuruma geçeceğim, öncelikle sormak istediğim yıllık izinlerim diğer kuruma devrediyor mu? İkinci olarakta 4bden istifa edince başka bir 4b kuruma geçmem için ne kadar ceza sürem var?

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