Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


10 Ocak 2024 18:28
Eskiden memur maaşı
2013 yılında dolar enflasyonunu da hesaba katarak en düşük memur maaşı 1400 dolar yapıyor neredeyse 10.000 azalmış

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