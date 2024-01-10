Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : gubazulsgkc


10 Ocak 2024 18:28
İkinci sark

Arkadaşlar ikinci sark bitimi illaki batıya mi gitmek zorundayız tekrar dogu hakkımız varmi


Bilinmezzz
10 Ocak 2024 18:29

Bilen arkadaşlar yardımcı olursanız sevinirim.


tsubasa17
Aday Memur
10 Ocak 2024 18:32
cevabı adında gizli

iyilikiyidir01
Aday Memur
10 Ocak 2024 19:03
Bunu denemek yurekıster bende deneyecektim ancak tercih dısı İstanbula atarlar diye cesaret edemedim bir daha sark görevi de yok istanbuldan kurtulamam omur boyu perisan olurum diye cesaret edemedim. Tercih dısı İstanbul korkusundan deneyemedim.

Nussss
Aday Memur
10 Ocak 2024 19:10
tercihlerin hepsini doğu illeri yazabilirsin böle bir hak var

iyilikiyidir01
Aday Memur
10 Ocak 2024 19:12
İste var da ucuncu sarka bakıs acısı nasıl olacak dairenin deneyen var mı önem li olan bu tercih dısı solugu istanbulda almak var:)
Nussss, 1 saat önce
tercihlerin hepsini doğu illeri yazabilirsin böle bir hak var

Brse
Aday Memur
10 Ocak 2024 20:19

2.şark iptal olmalı.gonullulere istediği kadar doğu da kalma hakkı verilmeli

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