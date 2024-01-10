İkinci sark

Bunu denemek yurekıster bende deneyecektim ancak tercih dısı İstanbula atarlar diye cesaret edemedim bir daha sark görevi de yok istanbuldan kurtulamam omur boyu perisan olurum diye cesaret edemedim. Tercih dısı İstanbul korkusundan deneyemedim.

Bunu denemek yurekıster bende deneyecektim ancak tercih dısı İstanbula atarlar diye cesaret edemedim bir daha sark görevi de yok istanbuldan kurtulamam omur boyu perisan olurum diye cesaret edemedim. Tercih dısı İstanbul korkusundan deneyemedim.