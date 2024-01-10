Polislikten KPSS ile Mühendisliğe Geçiş

dostum aynı durum bende de var. bildiğim kadarıyla danistayin karari var. b sınıfı memurluktan a sınıfı memurluğa kpss ile atanirsan muvaffakiyet verilsin diye. vermezlerse emsal gösterip mahkemeye başvurursun. bu arada mühendislik tamamlama ile mi bitirdin.

dostum aynı durum bende de var. bildiğim kadarıyla danistayin karari var. b sınıfı memurluktan a sınıfı memurluğa kpss ile atanirsan muvaffakiyet verilsin diye. vermezlerse emsal gösterip mahkemeye başvurursun. bu arada mühendislik tamamlama ile mi bitirdin.