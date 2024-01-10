Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : gubazulsgkc


10 Ocak 2024 18:48
Polislikten KPSS ile Mühendisliğe Geçiş

Arkadaşlar herkese merhabalar,

6.5 yıllık polis memuruyum, meslekte iken mühendislik bitirdim. 2024 KPSS'ye mühendis olarak gireceğim ve kadrolu olarak atanabileceğimi düşünüyorum.

Bu durumda ne yapmam gerekiyor? Muvafakatname mi, istifa etmek mi? İstifa etmek pek kolay değil malumunuz. Muvafakatnamede böyle olursa çok zorluyorlar mı? O tarihe kadar meslekte 6 yılım bitmiş olup 7'ye gireceğim.

Bilen birisi cevaplarsa sevinirim, saygılarımla.


Android60
Genel Müdür
10 Ocak 2024 18:53

İstifa ettikten sonra eğer mühendisliğe 6 ay sonra başlayacaksan sıkıntı yok. İstifa edip başlarsın öyle değilse mahkeme yolunu tutarsın eğer yüksek yerde tanıdıkların yoksa kesinlikle mutfakta alamazsın


fatihakturk453
Aday Memur
10 Ocak 2024 18:55

İstifa etmeyi düşünmüyorum. KPSS ile atanacağım için muvafakat verilmeli diye düşünüyorum ancak Emniyet pek yanaşmıyor sanırım. 6 yıl şartı var onu zaten doldurmuş oluyorum. Bide bildiğim kadarıyla mühendislik polislikten daha üst yani üst birime atanmada sorun yok. Ama işte tam bilmediğim için.

Android60, 2 saat önce

İstifa ettikten sonra eğer mühendisliğe 6 ay sonra başlayacaksan sıkıntı yok. İstifa edip başlarsın öyle değilse mahkeme yolunu tutarsın eğer yüksek yerde tanıdıkların yoksa kesinlikle mutfakta alamazsın


romantik boyyy
Şef
10 Ocak 2024 19:02
dostum aynı durum bende de var. bildiğim kadarıyla danistayin karari var. b sınıfı memurluktan a sınıfı memurluğa kpss ile atanirsan muvaffakiyet verilsin diye. vermezlerse emsal gösterip mahkemeye başvurursun. bu arada mühendislik tamamlama ile mi bitirdin.

fatihakturk453
Aday Memur
10 Ocak 2024 19:04

Hocam bizim mühendislik a grubu oluyor değil mi, o dediğiniz kararı okudum, o kararda hatta 6 yılın altında ki personel bile geçebiliyor.

Ben PMYO mezunuyum. Meslekte iken 2 yıllık okudum sonra DGS ile mühendisliğe geçiş yaptım ve bitirdim.

romantik boyyy, 2 saat önce
dostum aynı durum bende de var. bildiğim kadarıyla danistayin karari var. b sınıfı memurluktan a sınıfı memurluğa kpss ile atanirsan muvaffakiyet verilsin diye. vermezlerse emsal gösterip mahkemeye başvurursun. bu arada mühendislik tamamlama ile mi bitirdin.

romantik boyyy
Şef
10 Ocak 2024 19:06
ne güzel insallah bahtin açık olur. ama unutma a sinifi memurluklar için 35 yaş sınırı var. ben malesef yaştan şuan için kaybediyorum.

fatihakturk453
Aday Memur
10 Ocak 2024 19:08

Çok teşekkür ederim abi. Bunu bilmiyordum ama bir kaç senem daha var kurtarır sanırım :) İnşallah olur.

romantik boyyy, 2 saat önce
ne güzel insallah bahtin açık olur. ama unutma a sinifi memurluklar için 35 yaş sınırı var. ben malesef yaştan şuan için kaybediyorum.

brkklgs
Şef
10 Ocak 2024 20:10
a gurubu memuriyet olduğun için muvafakat işi hemen oluyor hiç sorun olmaz

fatihakturk453
Aday Memur
10 Ocak 2024 20:12

Öyle mi? Gerçekten çok sevindim. Daha önce tecrübeniz oldu mu?

brkklgs, 29 dk. önce
a gurubu memuriyet olduğun için muvafakat işi hemen oluyor hiç sorun olmaz

fatihakturk453
Aday Memur
10 Ocak 2024 20:20

Bu arada a grubu memuriyet derken tekli yıllarda girilen kpss gibi mi? mühendislik ibaresi geçmiyor orada. Bunu nasıl ayırt edebiliyoruz?

brkklgs, 29 dk. önce
a gurubu memuriyet olduğun için muvafakat işi hemen oluyor hiç sorun olmaz
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