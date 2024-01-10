Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


10 Ocak 2024 18:55
İllerarası sonrası il içi tayin hk

İllerarası tayin ile ataması yapılan biri en erken ne zaman il içi tayin isteyebiliyor


kitlendik
Şef
10 Ocak 2024 19:06

İki yıl. İli içi tayinin ilan metninde de yazar zaten bu açıklama.


OrtaÖ.hemşir32
Aday Memur
10 Ocak 2024 19:38
tekrar iller arası 2 yıl il içi yapmak için de 1 yıl diye biliyorum ama
kitlendik, 2 saat önce

İki yıl. İli içi tayinin ilan metninde de yazar zaten bu açıklama.


murat2606
Aday Memur
10 Ocak 2024 20:04

Hocam peki İllerarası ile istediğim hastane yer açmazsa ve ben başka hastaneye atanırsam il sağlık ile görüşüp kontenjan açığı ve ev yakınlığı baz alınarak istediğim hastaneye geçme şansım olabilir mi?

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