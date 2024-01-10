Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


10 Ocak 2024 19:03
görevlendirme
hocam il dışı görevlendirme oluyor mu?oluyorsa da hangi mazeret ile oluyor?

Sevdim-Seni
Daire Başkanı
10 Ocak 2024 20:25

Asker polis gibi kurumlar için yapılıyor... Vee tabiiki sağlam torpili olanlar icin. Yonetmeliklerde açik bir madde yok.

Hukuk devleti olamamamızın sebebide bu. Her durum için yazili kural kaide yerine adamina göre uygulamalar...

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