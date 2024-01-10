Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


10 Ocak 2024 19:04
Teiaş Alım

merhaba teiaş şuan 15 teknisyen alımı yapıyor. ancak alımda bölgesel düzey diye bir şart var bu tam olarak ne demek ? alım yapan teiaş bölge müdürlüğüne bağlı iller mi


Teiass
10 Ocak 2024 20:27

Teiaş sitesinde duyurular kısmında detay mevcut eğer kafanızda soru işaretleri var ise insan kaynakları daire başkanlığını arayın detay verirler.

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