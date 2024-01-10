Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


10 Ocak 2024 20:04
Sağlık Kurulu Raporu problemi

Arkadaşlar iyi günler 2023/2 Kpss ataması ile tmoya yerleştirilmem yapıldı tmonun kendi sitesinde istenen evrakları yayınlanmasına müteakip sağlık kurulu raporu için hastane randevusu aldım yakın civarımda en yakın tarihli hastane randevusu 10/01/2024 tarihi idi raporun sisteme düşmesi (sonucunun cıkması) 10 günü bulabilir dediler herhangi bir gecikme durumunda ne olur benlik bir durum değil bulunduğum yerde hiçbir hastane randevu vermiyor polikliniğe sorduğumda mazeret dilekçesi yazarız dediler herhangi bir sıkıntı yaratır mı arkadaşlar bilen varsa yazabilir mi?

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